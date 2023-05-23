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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: تراجع مساهمة القطاع بالاقتصاد المصري إلى 16%

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور بهاء دميتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الصناعة تهم كل مواطن في مصر، ومن ثم شمولها ضمن مناقشات الحوار الوطني خطوة هامة خاصة في ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصري، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها تعد بـ 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بطموحاتنا التي تستهدف أن تكون نسبة 33%، حيث إن هذه النسبة هي الطبيعية التي تكون متماشية مع عدد السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في جلسة الصناعة بالحوار الوطني في ضوء مناقشات المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف وجود رؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار وخاصة الاستثمار  الصناعي على أرض الواقع المصري.

وتقدم مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة الحوار الوطني والجهد الذى بذل من مجلس الأمناء للحوار على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة من أجل أن نكون أمام هذا المشهد الذي يشارك فيه الجميع من رؤية متكاملة يقرها الرئيس السيسي.

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