عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس السلطة: نثمن جهود الاتحاد الدولي IFAIMA لدعمه كفاءة الحركة الجوية

مؤتمر الاتحاد الدولي
مؤتمر الاتحاد الدولي لمعلومات الطيران

قال الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، إن المؤتمر الدولى السنوى لإتحاد رابطة معلومات الطيران الدولية، الذي تستضيفه مصر لأول مرة، يعد هذا المؤتمر فرصة جيدة وفعالة تسهم في مناقشة خطوات التطوير فى الملاحة الجوية والأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران واستعراض أهم الوسائل الداعمة وأفضل الممارسات في إدارة حركة الملاحة الجوية، بالإضافة إلي الفرص والتحديات التي تواجهها الصناعة فى المجالات التقنية وإعداد وتأهيل العناصر البشرية.

وأضاف رئيس سلطة الطيران المدني، خلال كلمة القاها نيابة عن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، في المؤتمر الدولي المنعقد في القاهرة GLOBAL AIM Cairo 2023، "إننا نثمن الجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي جمعيات إدارة معلومات الطيران والدور الهام الذي يقوم به منذ عام 2015 بالتعاون مع منظمة الإيكاو، من أجل تعزيز أمان وسلامة وكفاءة حركة الملاحة الجوية".

وتابع: "تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة والفاعلة في مجال صناعة النقل الجوي، حيث سطر قطاع الطيران المدني المصري، عبر تاريخه الممتد عبر 93 عام مساهمات فعاله من التعاون والتنسيق الدائم لدعم جهود منظومة الطيران العالمية، وأننا نقدر وندعم خدمات معلومات الطيران كونها من الأنشطة الهامة والمؤثرة في دعم صناعة النقل الجوى على جميع المستويات خلال الإدارة الديناميكية والمتكاملة بتوفير تبادل للمعلومات في مجال بيانات الطيران الرقمية اللازمة بما يتواكب مع المتطلبات التشغيلية والفنية في مجال إدارة الحركة الجوية بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء".

وأكد رئيس سلطة الطيران المدني، أن الدولة المصرية حريصة على مد جسور التواصل والتعاون مع جميع دول العالم من أجل تطوير وتنمية خدمة النقل الجوي العالمي ومصر لا تدخر جهداً في دعم كافة البرامج والفعاليات التي من شأنها المساهمة في رفع مستويات الأمان والسلامة.

وتابع: وقامت وزارة الطيران المدنى المصري خلال الفترة الماضية بالعديد من المجهودات تمثلت في رفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية فى إقليم معلومات الطيران المصرى الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير معلومات دقيقة وفورية ومتكاملة وفي الوقت ذاته تم إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي من أجل دعم أنشطة وخدمات الملاحة الجوية وتسهيل واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية خلال السنوات القادمة، خاصة بعد طفرة إنشاء خمس مطارات جديدة في مصر بما يعزز دورها في مجال صناعة النقل الجوي وتوفير منظومة تكنولوجية متطورة تتوافق مع رؤية مصر المستقبلية 2030.
 

الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

شرط صارم.. الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الأهلي يفاضل بين لاعبين لتعويض رحيل حمدي فتحي..أحمد حسن يكشف التفاصيل

شيرين عبد الوهاب: أنا صوت مصر وعايزة أفرغ 16 طلقة فى حسام

بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

اللاجئون والأكراد.. سر دعم سنان أوغلو لأردوغان في الانتخابات التركية

ميدبنك يعلن عن شهادة ثلاثية ذات عائد متغير للأفراد بسعر تنافسي

وزير التعليم العالي: 116 مليار جنيه استثمارات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ