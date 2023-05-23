الشقة اتدمرت.. العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق بالعصافرة في الإسكندرية



تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية بشارع ميناء أغادير بمنطقة العصافرة بحري، التابعة لقسم المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.



وأنقذت العناية الإلهية الأسرة التي تسكن الشقة، حيث كانوا جميعا خارج المنزل وقت اندلاع الحريق.



وكان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا، يفيد نشوب حريق بشقة داخل عقار سكني بشارع ميناء أغادير، بالعصافرة بحري، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.



وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق بالشقة، ما أسفر عن تلفيات هائلة بالشقة، وتصاعد ألسنة الدخان من العقار، دون حدوث إصابات.

وقال رامي شرف، يعمل باحد المقاهي بالشارع، في تصريحات لصدى البلد، إن الحريق بدا كبيرًا، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العناية الإلهية أنقذت الأسرة التي تسكن بالشقة حيث كانوا جميعا متواجدون خارج المنزل.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.