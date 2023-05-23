مخطط إسرائيلي للسيطرة على الضفة والسر في النفايات | تفاصيل

يستعد كل من وزير المالية الاسرائيلي ووزير البيئة لتقديم مقترحا إلى الحكومة بإصدار قرار للتعامل مع مشكلة حرق النفايات خارج الخط الأخضر وفقاً لما تقول صحيفة هارتس.

وتعتبر النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية مصدرًا خطيرًا لتلوث الهواء ، مما يؤثر على السكان الفلسطينيين و الإسرائيليين.



وتركز الخطة حسب الصحيفة، في المرحلة الأولى على 33 موقعًا لكب وحرق النفايات إلى جانب خطوات الجمع المنظم للنفايات وزيادة التطبيق ، سيسمح القرار المقترح بتوسيع التشريعات البيئية في إسرائيل إلى مناطق الضفة الغربية.



وهذا الوضع يخدم توجه الحكومة اليمينية التي تشجع على زيادة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.