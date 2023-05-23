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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملتقى الإعلامي العربي بالكويت ينطلق الأحد المقبل بمشاركة مصرية واسعة

صدى البلد

  تنطلق يوم/ الأحد/ القادم فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ18 تحت عنوان ( مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل ) والذي تستمر لمدة يومين ويشارك فيه نخبة من الإعلاميين العرب والمصريين .
وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم / الثلاثاء / إن فعاليات الملتقى هذا العام يشارك فيها نخبة كبيرة من الإعلاميين المصريين في كافة المجالات الإعلامية و الصحفية كما يشارك فيها معلقون رياضيون كما تأتي الفعاليات مختلفة لعدة أسباب ، أهمها مرور عشرون عام على تأسيس الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت عام ٢٠٠٣ ، والذي شهد خلال تلك الفترة تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة على كافة السبل والأصعدة ، واستطاع الملتقى عقد العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الكويت وخارجها بشكل مميز ومكثف وكبير و إعادة عقد فعاليات وأنشطة الملتقى الإعلامي العربي بعد التوقف ثلاث سنوات منذ عام ٢٠١٩ بسبب وباء كورونا ، الذي جعل كافة الأنشطة والفعاليات في العالم تتوقف وتتأثر ، مؤكدا تجاوز تلك هذه المحنة.
ونوه الخميس إلى أن الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشر يأتي تحت شعار ( مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل ) ، والذي يناقش عبر 14 جلسة حوارية ثرية العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بصناعة الإعلام وقضاياه المختلفة ، يشارك فيها عدد من وزراء الإعلام العرب والعديد من الشخصيات الإعلامية المهمة ، والأكاديميين والكتاب والصحفيين والفنانيين والشعراء .. والكثير من المهتمين بالشأن الإعلامي.
وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي إلى أنه وبالتعاون مع قطاع الإعلام والإتصال في جامعة الدول العربية ، تسعى هيئة الملتقى الإعلامي العربي لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والتي شهدت على مدى السنوات الماضية نجاحات عديدة وتميزا مهما لها .
وقال الخميس إننا نرحب بزملاءنا الإعلاميين والإعلاميات في بلدهم الثاني الكويت للمشاركة في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي ، متمنين لهم طيب الإقامة ، والإستفادة من كافة ما يتضمنه الملتقى من فعاليات وأنشطة.
وأوضح أن الإعلام اليوم بحالة تغيير سريعة ، ومجمل تغييرات شاملة ، تجعل المؤسسات الإعلامية وأهل المهنة في عجلة دائمة للحاق بكل تلك التغييرات والمتغيرات التي إن تباطؤوا عنها سبقتهم وإن أهملوها فاتتهم وإن لم يواكبوها لن يستطيعوا إدراك ما يحدث من خلالها وبعدها فالعالم اليوم ليس كالأمس وصناعة الإعلام اليوم ليست كما كانت في السابق ، بل شهدت روافد ومتغيرات وأساليب لم يعد معها شكل الإعلام كما كان.
س.ع

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