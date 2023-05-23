عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تراجع نتائج فريق الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29.

وقال عمرو أديب، عبر برنامجه “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: "هو فيه فريق بيسقط على طول كده! شيء غريب، الفرق تسقط ثم تعود من جديد، ما يحدث شيء محزن".

وأضاف: "زيزو مش مركز مع نادي الزمالك، زيزو يريد الرحيل عن النادي، والمدرب أوسوريو نفسه مش عارف نفسه مستمر ولا هيمشي".

وتابع: "أنا بقيت طموحليس (أي بلا طموح) وأشاهد المباراة بلا أي روح وبلا أي مشاعر".

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب معروف بانتمائه وتشجيعه لنادي الزمالك.

تدهور نتائج الزمالك

وتولى أوسوريو تدريب الزمالك مؤخرا خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، وقاد الأبيض في 5 مباريات بمسابقة الدوري، فاز في مباراتين فقط وتعادل مثلهما وخسر لقاءً.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الدوري عمرو أديب الداخلية زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

شرط صارم.. الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل حناء ولي عهد الأردن.. شاهد

حزمة 8.. لماذا فرضت أوروبا عقوبات جديدة على إيران؟

الأهلي يفاضل بين لاعبين لتعويض رحيل حمدي فتحي..أحمد حسن يكشف التفاصيل

شيرين عبد الوهاب: أنا صوت مصر وعايزة أفرغ 16 طلقة فى حسام

بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

اللاجئون والأكراد.. سر دعم سنان أوغان لأردوغان في الانتخابات التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ