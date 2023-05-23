بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

علق الإعلامي عمرو أديب، على تراجع نتائج فريق الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29.

وقال عمرو أديب، عبر برنامجه “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: "هو فيه فريق بيسقط على طول كده! شيء غريب، الفرق تسقط ثم تعود من جديد، ما يحدث شيء محزن".

وأضاف: "زيزو مش مركز مع نادي الزمالك، زيزو يريد الرحيل عن النادي، والمدرب أوسوريو نفسه مش عارف نفسه مستمر ولا هيمشي".

وتابع: "أنا بقيت طموحليس (أي بلا طموح) وأشاهد المباراة بلا أي روح وبلا أي مشاعر".

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب معروف بانتمائه وتشجيعه لنادي الزمالك.

تدهور نتائج الزمالك

وتولى أوسوريو تدريب الزمالك مؤخرا خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، وقاد الأبيض في 5 مباريات بمسابقة الدوري، فاز في مباراتين فقط وتعادل مثلهما وخسر لقاءً.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.