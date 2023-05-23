ممثل حزب الإصلاح يهاجم الإعلام والمستشار محمود فوزي مدافعا: يؤدي دورا وطنيا

قال علي سليمان ممثل حزب الإصلاح والتنمية إن معدلات النمو في إحدى الفترات ساهمت في وصف مصر بكوريا الجديدة.

وأكد سليمان خلال كلمته في لجنة الاستثمار في الحوار الوطني على هوية الدولة وتفعيل دورها كشريك للقطاع الخاص أن تكون مثالا للتعامل الاقتصادي والتعامل العادل في قطاعات الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك عدد من المؤسسات تعمل في قطاع الاستثمار وقوانين الاستثمار هي بحاجة لتوحيدها تحت مظلة قيادة واحدة.

وأشار إلى ضرورة توسيع تمثيل أكبر للقائمين على الاستثمار في المجلس الأعلى الجديد، مطالبا بضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة والتوزيع العادل للأجور والعمل على استقرار التشريعات والقوانين.

وهاجم سليمان الإعلام المصري واصفا إياه بالعدو الأول للاستثمار في مصر، مطالبا بإعادة النظر في هذه المسألة.

من جانبه قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جميع الاقتصاديات تأثرت سلبا بالأحداث العالمية من حروب وأوبئة.

وأشار إلى أن المدارس الاقتصادية لم تعد تأخذ نفس الشكل المعروف، ورأينا في أمريكا تدخل لإنقاذ الجهاز المصرفي وكذلك تغير في هوية الاقتصاد الصيني.

ولفت أن العبرة بالنتائج وليس المسميات، فيما يخص الاقتصاد، موضحا أن المادة 27 من الدستور تحدثت عن المقومات الاقتصادية وحددتها بالهدف وليس الوسائل المتغيرة بحسب ظروف الزمان.

وأكمل: المادة تحدثت عن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والاهتمام بالزراعة والصناعة والاقتصاد المعلوماتي، وتركت الوسائل للحكومة، بما يعني أن الهوية الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة.

وشدد على أن الإعلام المصري هو أكبر داعم ومساند ومشجع للنماذج المضيئة في الاستثمار الخاص سواء المحلي والاجنبي، ولكن الإعلام لا يصنع الحدث لكنه يسلط الضوء عليه.