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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللغة الإنجليزية يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات
امتحانات

سادت حالة من الارتياح بين أولياء الأمور بالقليوبية  عقب أداء امتحان اللغة الانجليزية اليوم للصف الثالث الإعدادي الذي أداه الطلاب في خامس أيام الامتحانات بالمحافظة.

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وأكد الطلاب أن الامتحان جاء مباشرا وفي مستوي الطالب العادي باستثناء السؤال الثاني فقط كان يحتاج إلى تركيز.


من جانبها وجهت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وأعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.


وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.


وشددت مدير المديرية، على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

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