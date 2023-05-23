جانتس: حكومة نتنياهو أقرت ميزانية سيئة لتدمير الاقتصاد

اعتبر رئيس معسكر الدولة عضو الكنيست بيني جانتس أن إقرار حكومة نتنياهو ميزانية سيئة ستؤثر على الاقتصاد وستسبب له الضرر.

وقال جانتس وفق "معاريف": "في واحدة من أصعب الأوقات الاقتصادية نتنياهو وحكومته الشريرة يعتزمان تمرير ميزانية سيئة تعطل محركات النمو".

وأشار إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث يكافح مئات الآلاف من الإسرائيليين لسداد أقساط قروضهم العقارية، وسلة السلع الأساسية تزداد بنسبة عشرات في المائة.

وأضاف: "الميزانية تضر بشدة بالاقتصاد الإسرائيلي، وإلى أعضاء الائتلاف أنتم تعلمون الحقيقة لا تمدوا أيديكم لتدمير الاقتصاد الإسرائيلي".