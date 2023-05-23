أحمد عامر: العالم العربي مهيأ ليصبح عنصرا في العالم متعدد الأقطاب

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن الأزمات التي تحدث في العالم، بمثابة فرصة كبيرة للأمة العربية، ليصبحوا رقم كبير في تشكيل العالم متعدد الأقطاب، منوها بأن العالم العربي مهيأ ويمتلك دول وعناصر فعالة.

وأضاف "أحمد عامر" خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا خلال السنوات الماضية، لحل أزمات الدول، مثل سوريا واليمن، ونأمل أن يعود الاستقرار مرة اخرى لليمن وليبيا، مثلما حدث مع سوريا والعراق، منوها بأن مصر تبذل جهود كبيرة لحل الأزمات.



وأكمل: مصر لديه عقيدة بأهمية القضية الفلسطينية، وأنها قضية كونية ومحورية، وهي سبب كافة المشاكل والأزمات في المنطقة العربية، مشيدا بالتكامل التجاري والاقتصادي العربي.

وشدد على أهمية أن تصبح الدول العربية قطبا أساسيا في العالم الجديد، وذلك لما تمتلكه الدول من مقومات عالمية.