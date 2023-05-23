روسيا تنفي علمها بمعلومات حول قنوات اتصال غير رسمية مع النمسا

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،اليوم الثلاثاء، علم موسكو بمعلومات حول احتفاظها المزعوم بقنوات اتصال غير رسمية مع الحكومة النمساوية.

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي ألكسندر شالينبرج إن فيينا كانت تجري اتصالات غير رسمية مع موسكو، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أشارت زاخاروفا إلى أنه لا توجد مواضيع قد تجري موسكو وفيينا حوارا غير رسمي حولها.

وأضافت: أن النمسا، من خلال وقوفها مع الغرب في سياستها العدائية تجاه روسيا، فقدت دورها المستقل سابقا في الشؤون الخارجية، بعد أن تخلت جانبا عن مبدأ الحياد.

واعترفت المتحدثة باحتمال أن تكون مثل هذه التصريحات من قبل المسؤول النمساوي مدفوعة الرغبة في تبرير أفعال المرء وترك مجال لمناورة أخرى وسط اضطراب الوضع الدولي.