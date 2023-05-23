وزير التعليم العالي: 16% زيادة في الموازنة الجديدة عن العام الحالي

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الموازنة الجديدة للدولة لها طابع خاص هذا العام، نظرا لأنها تأتي وسط سياق دولي وعالمي حافل بالأحداث التي لها تأثير على كافة دول العالم، موضحا من جانبه أن الحكومة تسعى لبذل قصارى جهدها لتحقيق أقصى استفادة من بنود تلك الموازنة لصالح المواطنين .

وكشف عاشور خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة، عن أن أن 90% من الموازنة موجه لخدمة المجتمع سواء في العملية التعلمية أو الصحية، موجه الشكر إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي دعمها للوزارة ".

وأكد وزير التعليم العالي أن الموازنة زادت عن العام المالي الحالي حوالي 16%"، وأن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي 2023/2024 وصلت ل 99 مليار و683 و217، مقسمة علي التعليم العالي والبحث العلمي .