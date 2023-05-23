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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية: مصر تتطور بسرعة مذهلة ومستوى البناء لا يصدق

البروفيسور مايكل
البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية

قال البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، إنّ مصر تتطور بسرعة مذهلة، فهناك الجامعات الجديدة التي يتم بناؤها ومراكز البحث الجديدة أمر مثير للغاية، لذلك كان من المدهش سرعة وحجم التغيير، كما أن مستوى البناء لا يصدق. 
وأضاف "كرو" في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ الجامعة الذكية هي الجامعة التي يوجد فيها ابتكار مستمر يعزز الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويعزز الطريقة التي يمكن أن تنجح بها الشركات، وهي الجامعة التي تستخدم التقنيات لبناء نتائج أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة لتعزيز نتائج التعلم وتسريعها. 
وتابع رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية: "الموائمة بين التعليم العالي وسوق العمل أمر هام، وهناك شيء واحد يجب أن يستمر فيما يتعلق بسوق العمل، وهو أن هناك عدد كافٍ من الأشخاص للقيام بكل العمل الذي يجب القيام به، ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق يمكن من خلالها وضع أنظمة التصنيع والبرمجة وحل المشكلات والتسويق وسلسلة التوريد بطريقة لا تحدث أي فرق بالنسبة للمكان الذي تعيش فيه".

 

رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية مصر البروفيسور مايكل كرو الذكاء الاصطناعي التعليم العالي

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