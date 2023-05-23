ضبط 342.5 طن قمح محلي قبل بيعهم بالسوق السوداء في الدقهلية

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت مصانع الاعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن دقيق ٧٢% بنطاق مراكز بني عبيد والجمالية وشربين والمنصورة وتمي الامديد والمنزلة اسفرت عن ضبط 342.5 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعا بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر التي تم تحريرها بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين في هذا الشأن وقد وجه "مختار" لوكيل وزارة التموين بضرورة متابعة تصرفات النيابة في جميع القضايا والمحاضر المحررة في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أكد "مختار" ضرورة قيام مديرية التموين بالدقهلية لتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح لزيادة معدل التوريد من الاقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

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