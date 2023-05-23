عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 342.5 طن قمح محلي قبل بيعهم بالسوق السوداء في الدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت مصانع الاعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن دقيق ٧٢% بنطاق مراكز بني عبيد والجمالية وشربين والمنصورة وتمي الامديد والمنزلة اسفرت عن ضبط 342.5 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعا بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر التي تم تحريرها بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين في هذا الشأن وقد وجه "مختار" لوكيل وزارة التموين بضرورة متابعة تصرفات النيابة في جميع القضايا والمحاضر المحررة في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أكد "مختار" ضرورة قيام مديرية التموين بالدقهلية لتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح لزيادة معدل التوريد من الاقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

IMG-20230523-WA0007
IMG-20230523-WA0007
IMG-20230523-WA0005
IMG-20230523-WA0005
IMG-20230523-WA0006
IMG-20230523-WA0006
IMG-20230523-WA0004
IMG-20230523-WA0004
IMG-20230523-WA0003
IMG-20230523-WA0003
IMG-20230523-WA0001
IMG-20230523-WA0001
التموين بالدقهلية الحملات التموينية حملات التموين مديرية التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

ضبط 342.5 طن قمح محلي تم تجميعها بدون الحصول على تصريح بالدقهلية

الكشف على 1639 مريضاً في قافلة علاجية بقرية أم الرزق بالدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع جهود رؤساء الوحدات المحلية في بحث وحل مشاكل المواطنين

خناقة كبيرة| محمد رمضان يتسبب بازدحام كبير بشوارع الدقهلية ومشادات بين الأهالي.. شاهد

بحضور المحافظ.. احتفالية لتوزيع 50 مشروعا تنمويا بالدقهلية غدا

رئيس جامعة المنصورة يوقع بروتوكول تعاون تحالف جامعات الدلتا

صحة الدقهلية: نجاح استئصال كيس دهني على مبيض سيدة بالمنظار| صور

ضيق تنفس.. مصرع صبية في الدقهلية ابتلعت سمكة حية

ترشيحاتنا

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

المستثمرات العرب: السياحة قادرة على قيادة التنمية الحقيقية في حال جلب الاستثمارات

الحوار الوطني.. حزب الحرية: مصر تتميز بأرض خصبة للاستثمار

التخلي عن كييف.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بأنباء مروعة عن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ