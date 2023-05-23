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رئيس التحرير
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أخبار البلد

جامعة الدول: نسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن العربي

صدى البلد

اكد طارق النابولسي الوزير الموفض من جامعة الدول العربية أننا  نسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلي للمواطن  العربي ،وسيكون  هناك التزام من جامعة الدول العربية بتوصيات الاجتماع  محل التنفيذ في مجلس  وزراء الشئون الاجتماعية العربية المقبل.


ونقل  تحيات الدكتور أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ،وقد رحب الدول العربية بهذا الاجتماع ، والذي يتماشي مع وزراء  العرب ، وخاصة أن بلادنا تتعافي من كورونا وغيرها من الأزمات الموجودة والمؤثرة في مجتمعنا العربي .

 

جاء ذلك خلال  فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والذي يقام في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
 

وتتمثل محاور الاجتماع في استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن محور يتناول تبني آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك محور يتناول فعالية وعدالة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما سيتناول المؤتمر التكنولوجيا والابتكار باعتبارها آلية متطورة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أما المحور الأخير فسيتناول أدوات وقياس الأثر التنموي والتأكد من توطين أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تأسيس هيئة أو رابطة تجمع بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية بالدول العربية، وإطلاق منصة اليكترونية لقياس الأثر التنموي للبرامج والسياسات والخطط التنموية لمؤسسات والبنوك الاجتماعية، إلي جانب التشبيك وعقد الشراكات بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية في المنطقة العربية.

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