عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات يوضح أهمية دور الدول والمصنعين

قال نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناعة تقف على عمودين، وهم دور الدولة ودور الصناعيين، ولا يمكن لأحدهم أن يعمل في غياب الآخر، متابعا: الصناعيين سعداء بـ النمو الذي يشهده قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "نادر رياض" خلال كلمته بالحوار الوطني، أن تنمية الموانئ والحكومة الإلكترونية، يساهم بشكل كبير في ضبط واقع الشارع الصناعي، منوها بأن القوة التنافسية للصناعة المصرية تتمثل في كونها قابلة للتحديات والتطور.



وشدد على أهمية تمويل وتنمية رأس المال البشري.



ويواصل الحوار الوطني المصري اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، مناقشته، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساءً.