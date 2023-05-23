أهمها الزراعة.. جودة عبدالخالق: للنهوض بالصناعة يجب التركيز على القطاعات ذات الصلة

قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصناعة قضية قومية اجتماعية بامتياز، مشددا على أهمية وجود سياسة صناعية والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات المحددة تشمل أهدافا ووسائل للنهوض بقطاع الصناعة.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال كلمته في لجنة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من وجود رؤية وتفعيل الاستراتيجيات والنصوص لتحقيق هذه السياسية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه إذا خرج الحوار الوطني بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلي، لافتًا إلى أنه: "للنهوض بالصناعة يجب التركيز على القطاعات ذات علاقة وفي الصدارة قطاع الزراعة لأنها المنتج للسلع الأجرية وخدمات الإنتاج للكثير من الصناعات".

