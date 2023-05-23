الاستخبارات الألمانية: لا مؤشرات على ضعف نظام الرئيس الروسي

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، برونو كال، أنه لم يتم حتى الآن رصد أي مؤشرات على ضعف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أكثر من عام على العملية العسكرية على أوكرانيا.



وقال برونو كال - خلال مؤتمر بالأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية في برلين - إنه لا توجد تصدعات ملحوظة في نظام بوتين.. وإن روسيا لا تزال في وضع يمكنها من "شن حرب على المدى الطويل" بالجنود المجندين حديثا .



وردا على سؤال حول متى عرفت دائرة الاستخبارات الألمانية بالضبط أن روسيا ستهاجم أوكرانيا، قال كال: "قبل حوالي 14 يوما من بدء الحرب، رصدنا أيضا ظواهر لا يمكن تفسيرها بأي طريقة أخرى".



ورفض كال الانتقادات بأن أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وبريطانيا توقعت الهجوم في وقت أبكر بكثير من جهاز الاستخبارات الألماني قائلا إن أجهزة الاستخبارات هذه تنبأت بقوة باحتمال نشوب حرب بناء على ملاحظاتها.

