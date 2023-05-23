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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعتزم تشديد ضوابط التصدير على معدات صناعة الرقائق |23 يوليو القادم

صدى البلد

   أعلنت اليابان اليوم /الثلاثاء/ عزمها تشديد ضوابط التصدير على معدات صناعة الرقائق اعتبارا من 23 يوليو القادم، حيث من المتوقع أن تخضع الشحنات المتجهة إلى الصين وغيرها من الوجهات إلى فحص أكثر صرامة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الخطوة تعكس القلق العالمي المتزايد بشأن الاستخدامات العسكرية المحتملة لأشباه الموصلات.


وكانت وزارة التجارة قد حددت بالفعل آلات الطباعة الحجرية من بين 23 عنصرا لكي تخضع للقواعد الجديدة.. وتشتهر الشركات اليابانية بالتقدم التكنولوجي في مثل هذه المعدات.


وسوف تحتاج الصادرات الخاضعة لضوابط أكثر صرامة إلى موافقة وزير التجارة لكل شحنة.
ولن تتأثر العناصر التي سيتم إرسالها إلى 42 وجهة ما تسمى بالقائمة البيضاء بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتايوان.
 

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