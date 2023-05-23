"العمل العربي" يناقش التحديات أمام عمل المرأة

ناقش المشاركون في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تقريرا عن أنشطة لجنة المرأة العربية الذي عرضته النائبة سولاف درويش أمين عام اللجنة ،وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عن نتائج أعمال المنتدى العربي لرائدات الأعمال الذي عقد مؤخرا بسلطنة عُمان .

وأشار التقرير إلي عدة تحديات تواجه عمل المرأة بسبب وجود فجوة بين الجنسين في العمل .

وطالب التقرير ببناء قدرات رائدات الأعمال عن طريق التعليم والتدريب عن طريق برامج التكنولوجيا الرقمية.

وقالت "سولاف" أننا نتطلع إلي الاستفادة من التجارب العربية لرائدات الأعمال في ظل الاقتصاديات الرقمية، مشيرة إلي أن لكل دولة عربية شيء مميز وداعم لرائدات الأعمال ، الأمر الذي سيسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في ربوع وطننا العربي".

ومن جانبه أشار "المطيري" في كلمته إلي سلسلة التحديات التي ما زالت تواجه المرأة علي أرض الواقع ، والتي تمنعها من استغلال كامل قدراتها في هذا المجال ، مؤكدا ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لإدماج النساء في الأسواق الرقمية وتمكينها من الأنماط الجديدة للعمل ، وتطوير مهاراتها الرقمية للاستجابة لمتطلبات سوق العمل الجديدة من أجل ضمان تواجدها في الصفوف الأمامية في وظائف المستقبل ، وإطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية 2030 ، والتي أعدت من قبل لجنة شئون عمل المرأة العربية التابعة للمنظمة ، واحالتها الى القمة العربية القادمة لاعتمادها بما يضمن وضع قضية عمل المرأة علي سلم أولويات الحكومات العربية.