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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صندوق تحيا مصر| "دكان الفرحة" يوفر 12 ألف قطعة ملابس جديدة لـ3000 طالب

صدى البلد

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، معرض "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب في الجامعة، وسيستمر المعرض لمدة ٣ أيام، بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من ٣ آلاف طالب وطالبة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إلى أن معرض مبادرة "دكان الفرحة" في جامعة قناة السويس الذي ينفذه الصندوق لرعاية طلاب الجامعات، يتضمن ١٢ ألف قطعة ملابس جديدة وإكسسوارات وأحذية، يوفرها للطلاب المستهدفين ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مبادرة "دكان الفرحة" التي ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية، حيث يتيح المعرض لكل مستفيد فرصة اختيار ٤ قطع متنوعة بحرية تامة وبدون مقابل.

وأكد عبد الفتاح أن الصندوق يحرص على تنظيم هذه المعارض لتكثيف جهوده في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الشباب، مشيرا إلى أن الصندوق مستمر في تنظيم معارض مبادرة "دكان الفرحة" طوال العام الدراسي، للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب المستحقين، وأضاف أن المبادرة تُنظَّم من خلال التبرعات العينية التي يقدمها مصنعو ومستوردو الملابس الجاهزة، إلى جانب مشاركة بنك الكساء المصري في تجهيز المعارض.
وأوضح عبد الفتاح أن معارض "دكان الفرحة" تعمل على تسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، وتجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسيع نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر الأَوْلى بالرعاية، من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.


والجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام ٢٠١٩، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأوْلى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، والمنيا وقنا، وشمال سيناء

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