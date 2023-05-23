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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

علاء عاقل : مناقشات إيجابية في عمومية المنشآت الفندقية

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

عقدت غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء فى احد فنادق القاهرة، و المقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة تتعلق بالقطاع الفندقي.

من جانبه ، قال علاء عاقل رئيس لجنة أعمال تسيير غرفة المنشآت الفندقية،  أنه تم استعراض التقرير الخاص بالغرفة عن السنوات السابقة والميزانية للثلاث سنوات السابقة.

وأضاف عاقل، في كلمة له بمؤتمر صحفي منعقد اليوم بالقاهرة ، أن نقاش الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية،  تناول بعض الأمور خاصة بالاتصال مع هيئة التنمية السياحية والتحديات الخاصة بالجهات المتعاملة مع المنشآت الفندقية العائمة في النيل .

وأشار عاقل، إلى أن جميع المناقشات إيجابية وثقة الجمعية العمومية في مجلس الإدارة ، حيث تم الموافقة على التقرير والموازنة للغرفة مؤكدا قمنا بدورنا. 

ووصف رئيس لجنة تسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أننا قلبا وقالبا نعمل من أجل القطاع،  مشيدا بتقرير الاتحاد المصري للغرف السياحية ودروة في مساندة القطاع في ظل الظروف التى مررنا بها .

المنشآت الفندقية الاتحاد المصري للغرف السياحية الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية المصرى للغرف السياحية هيئة التنمية السياحية

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