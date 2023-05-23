الجبالي: معدل النمو يحتاج لاستثمارات بين 25 و30% من الناتج المحلي الإجمالي

أكد الدكتورعبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الأقتصادي، أن أي هدف للسياسة الإقتصادية يركز على 3 أهداف رئيسية، هي مكافحة التضخم، وعلاج مشكلة البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.

الجبالي:معدلات الخروج لأموال الأستثمار الأجنبي المباشر تزيد بشدة



وأضاف "الجبالي" خلال كلمته في جلسة المحور الأقتصادي اليوم، أن وفقاً للدراسات في مصر ، فإن لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تنمو مصر بمعدل لا يقل عن .08 سنوياً، مؤكداً أن معدل النمو المطلوب في مصر يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 25 و30% من الناتج المحلي الإجمالي .



وتابع:"معدلات الخروج لأموال الأستثمار الأجنبي المباشر تزيد بشدة خاصة في السنوات الأخيرة ".