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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشئ أول مركز تعاون للأمان النووي في الصين

صدى البلد

أعلنت وزارة البيئة الصينية اليوم تخصيص مركز تابع لها ليكون أول مركز تعاون عالمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمان النووي والإشعاعي.


وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أنها وقعت اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء مركز للأمان النووي والإشعاعي في بكين، وفقا لما أوردته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية على موقعها الإلكتروني.


وأوضحت الوزارة أن حفل توقيع الاتفاق كان بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي ونائب رئيس الإدارة الوطنية للسلامة النووية في الصين تيان ويونج.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المركز الذي حددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشريك سيستفيد بالكامل من موارده ومزاياه للتعاون مع الدول الأعضاء في الوكالة في سلسلة من المجالات من بينها ضمان الأمان الإشعاعي ونقل النفايات النووية وتعزيز بناء القدرات.


من جانبها، ذكرت للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الصين أيضا موطن لمركزين آخرين يتعاونان مع الوكالة وهما الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية للبحث والتطوير وبناء القدرات في مجال التقنيات النووية في الأغذية والزراعة، وهيئة الطاقة الذرية الصينية للبحث والتطوير والاختبار والتدريب على تقنيات كشف الأمن النووي والحماية المادية.


وأشارت الوكالة إلى أن جروسي زار أيضا مركز تكنولوجيا الأمن النووي الحكومي الصيني في بكين، وقال جروسي "إن الأمن النووي عنصر أساسي للتطوير الناجح للطاقة النووية، وسيعمل المركز الصيني لتكنولوجيا الأمن النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيادة تعزيز تعاوننا وخاصة مع مركز الأمن النووي التابع للوكالة في سيبرسدورف في النمسا".

 

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