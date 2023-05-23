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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس فنية الحوار الوطني: الإعلام المصري أكبر داعم للاستثمار المحلي والأجنبي

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني إن جميع الاقتصاديات على مستوى دول العالم تأثرت بالأحداث العالمية من حروب وأوبئة وأصبح تراجع معدلات الاستثمار والتنمية أمرًا واضحًا، لافتًا:" المدارس الاقتصادية التقليدية اللي بتحدد هوية الدولة لم تعد تأخذ نفس الشكل اللي احنا نعرفه".

 وتابع “فوزي” خلال كلمته بجلسات المحور الاقتصادي ضمن الحوار الوطني: “ العبرة بالأهداف في تحقيق الهوية الاقتصادية وبالفعل حددها الدستور”، معقبًا: “الوسائل احنا بنختارها بحسب ظروف الزمان والمكان”.
 

فيما أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الإعلام المصري هو أكبر داعم وأكبر مساند للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الإعلام لايصنع الحدث بل يسلط الضوء عليه.
 

المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطني توك شو صدى البلد

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