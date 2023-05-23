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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مجلس الدولة يلزم الأزهر بسداد 12 جنيها عن كل طالب قيمة التأمين الصحي

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بمحافظة قنا) بأداء مبلغ 11268 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب عن العام الدراسي 2020/2021م إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي .

ورأت الفتوى، أن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يُطبق على الطلاب المُقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة قنا للعام الدراسي 2020/2021م، بموجب قرارات
وزير الصحة المشار إليها، فمن ثمَّ يتعين عليها أداء اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها .

وثبت، أن إجمالي عدد الطلاب المُقيدين فى العام الدراسى 2020/2021م بالمنطقة الأزهرية بمحافظة قنا المستحقة عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو: (85361) طالبًا، وأن جملة اشتراكات التأمين الصحى المستحقة عنهم مبلغ مقداره (1024332) جنيهًا، وذلك بواقع (12) اثني عشر جنيهًا عن كل طالب، وأن جملة الاشتراكات المؤدّاة من قِبل المنطقة الأزهرية بمحافظة قنا عن هذا العام مبلغ مقداره (1013064) جنيهًا، ومن ثم فإنه يتبقى فى ذمتها مبلغ مقداره (11268) جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسى 2020/2021م؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة قنا بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى .
 

الفتوى والتشريع مجلس الدولة الازهر الشريف

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