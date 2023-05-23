افتتاح محطات للتخلص من النفايات الصلبة بالتعاون بين الحكومتين المصرية والكورية

عقدت وزارة البيئة لجمهورية كوريا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية المصرية حفل في العاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال بإنشاء محطات للتخلص من النفايات الصلبة، بحضور وفد كوري من وزارة البيئة الكورية لدعم الفوز بالمناقصة الخاصة بمشاريع الصناعة الخضراء ترأسه وزيرة البيئة الكورية هان هوى جين وحضر من الجانب المصري، وزير التنمية المحلية اللواء هشام عبدالغني أمنه ووزيرة البيئة المصرية د. ياسمين فؤاد و80 موظف حكومي مصري للاحتفال بالتعاون الناجح بين البلدين.

يعد المشروع مثالا نموذجيا لسياسة الحكومة المصرية حيث يقوم المشروع على إعادة تدوير النفايات الصلبة لكي تتحول إلى الوقود أو السماد بدلا من الممارسة الماضية التى تعتمد على دفنها في الأرض.

يحظى المشروع بخصوصية لدى الجانب الكورى لمشاركة شركة JST الكورية كمنفذ رئيسي.



وتم تنظيم الاحتفالية من خلال التواصل بين الوزيرة هان هوى جين والوزير أمنه.



صرح اللواء أمنه أن مبادرة حياة كريمة تتبع نموذج حركة القرية الجديدة (حركة ساي ما وول) كمثال، وطلب دعم الحكومة الكورية لزيادة التعاون المدني بين كوريا ومصر.

وقالت ياسمين فؤاد خلال المباحثات المنفصلة مع الوزيرة هان إنها تأمل توسيع التعاون الأخضر بين البلدين للتخلص من النفايات الخطرة بحي كُريمات بمحافظة الجيزة.



من جانبها، أعربت الوزيرة هان هوا جين عن نيتها أن تساهم في الارتقاء بمستوى السياسات المتعلقة بالبيئة للحكومة المصرية وفي حل التحديات الصعبة الخاصة بالبيئة عن طريق نشر الصناعة الخضراء خارج بلدها.

وأشاد السفير الكوري لدى مصر هونج جين-ووك بأن هذه الحفلة الافتتاحية ستكون ركيزة أساسية للتعاون البيئي بين البلدين.



وأعرب عن تمنياته لإيجاد مزيد من المشاريع التعاونية في مجال البيئة فى المستقبل بما يتوافق مع اهتمامات البلدين بالمشاريع البيئية مشيرًا إلى استضافة مصر لـCOP 27 فى نوفمبر من العام الماضى.