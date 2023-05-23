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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العمل البحريني : العلاقات المصرية البحرينية نموذج فريد عربيا وعالميا

صدى البلد

أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة ومصر والتي تمثل نموذجا فريدا للعلاقات بين الدول على المستوى العربي والعالمي، حيث يزخر تاريخ العلاقات بين البلدين بالمواقف التي تعكس العلاقات الودية بين شعبيهما، ويؤكد هذا الأمر المواقف الداعمة والمساندة من كلا الجانبين للآخر، التي ساهمت بالأساس في تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين البلدين.


وأشاد الوزير البحريني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم باهتمام مؤتمر العمل العربي في دورته 49 المنعقدة بالقاهرة بتطوير الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وانعكاسات ذلك على تحسين بيئات العمل في الدول العربية .


وقال إن مشاركة البحرين في المؤتمر تأتي في إطار حرصها الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك والمساهمة في رسم السياسات العامة لمنظمة العمل العربية في تطوير أنظمة أسواق العمل وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال خلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك لما يشكله إدماج وتوظيف الشباب العربي من أهمية وأولوية تسهم في استقرار المجتمعات العربية وتنميتها.


كانت فعاليات الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي في دولة المقر (مصر) انطلقت أمس /الاثنين/ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذا المؤتمر - الذي يستمر حتى 29 مايو الجاري - وذلك بحضور رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في (21) دولة عربية وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة. 
ويبحث المؤتمر العربي سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء تداعيات فيروس كورونا ،والأزمة الروسية الأوكرانية،وملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي"، والذي تقدم منظمة العمل العربي من خلاله مجموعة من المحاور،والرؤي، لتؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية.
 

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