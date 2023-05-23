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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد إطلاق حملة "في كل ثانية حياة"

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، فعاليات تدشين حملة"كل ثانية حياة"، والتي تنفذها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ ، وتستهدف دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية، وذلك لضمان الحصول على الخدمة الطبية السريعة، من خلال الخط الساخن( 16474)
وذلك في حضور : اللواء دكتور أشرف محمد عبد الحليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، الدكتور حلمي أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتورة  دينا عادل عزت مدير إدارة التطوير المؤسسي الرعاية الحرجة و العاجلة ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف الوزارة على أرض بني سويف ، والتي تعتبر المحطة الثانية للحملة ، معرباً عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي  لدعمه وتبنيه تلك الحملة التي تأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة أبناء الشعب المصري ، لاسيما وأن المبادرة تستهدف تقديم العديد من الخدمات الصحية وجودة عالية  ونوعية،وهو ما يتماشى مع  رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

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تضمنت الفعالية عرضا تقديميا لأهداف الحملة، التي تتمثل فى توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضي المشمولين بالمبادرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن عدم سرعة توافر خدمات الطوارئ، بالإضافة لما توفره المبادرة من بيانات عالية الدقة لصناع القرار، وقطاع البحث العلمي، وتحديد الاحتياجات في الأماكن الأكثر احتياجًا، بالإضافة لوضع ركائز أساسية لضمان فاعلية المبادرة ونجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

من ناحيته أعرب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، عن تقديره وشكره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لدعمه وتوجيهاته بتوفير التسهبلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة ، والتي يتم تنفيذها لتعظيم دور خدمات الطوارئ، حيث أطلقت الوزارة خطة وطنية لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضى الجلطات القلبية الحادة، ضمن المشروع القومي للرعايات ،بهدف  الوصول لنسب ومعدلات الشفاء العالمية في هذا المجال.

وأضاف : منذ انطلاق الحملة في ديسمبر 2022، تم توفير سيارات إسعاف مجهزة علي مستوى عال ، حيث يتم تقييم الحالة المبدئية للمريض عن طريق طبيب يقوم بالرد على الحالة و توجيه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج الملائم بمعرفة فريق طبي متميز بمستشفيات الإحالة للتعامل مع المريض بسرعة وحرفية عالية، وتوفير أدوية التدخل السريع بمستشفيات الإحالة لمرضي جلطات القلب الحادة من خلال الإدارة المركزية للرعاية ، والتي تقدم الاستشارات الطبية اللازمة وكيفية التصرف في حالة الطوارئ.

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