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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو حزب الدستور: مصر تشهد عصرا جديدا في الاستثمار.. والواقع مؤلم اقتصاديا

حسام فارس عضو حزب
حسام فارس عضو حزب الدستور

أكد حسام فارس عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية، أن مصر تشهد عصرا جديدا في الاستثمار، مشير إلى افتتاحية الأهرام  بعد إصدار رئيس الوزراء لـ 22 قرارا لتحفيز الاستثمار، و تم ذلك بالتوازي مع بدء جلسات الحوار الوطني.

وأضاف فارس، خلال كلمته بجلسة بالحوار الوطني، اليوم ، أن الواقع مؤلم اقتصاديًا نتيجة خليط من ظروف عالمية، وسياسات محلية.

وأشار عضو حزب الدستور و ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إلى أنه يجب مواجهة التحديات و التغلب عليها  عن طريق إعادة توجيه خريطة الاستثمار نحو الاقتصاد التخصصي،  و ذلك اعتمادًا على المزايا التنافسية لمصر تحت شعار "امتلاك سلسلة القيمة المضافة" في المجالات التفضيلية.

حزب الدستور حسام فارس مصر الاستثمار ممثل الحركة المدنية الديمقراطية

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