"التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمحاصيل" ندوة بمركز اعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية بعنوان ،( التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمحاصيل)، وذلك بمقر دار مناسبات قرى عدن، بحضور د/ أيمن محمد أحمد – الباحث بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، و الدكتور نميرى حسين عبد المختار رئيس وحدة المحلية لقرى عدن أدار اللقاء محمد عطية - أخصائي إعلام و تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد- مدير مركز إعلام الخارجة.

و أوضح الدكتور أيمن أهمية التعرف على التغيرات المناخية الطارئة على الكرة الأرضية بأكملها مع إيضاح معنى التغيرات المناخية كمصطلح يتم تداوله بشكل كبير خلال البرامج التوعوية والتليفزيونية، كما بين د/ أيمن تأثيرتلك التغيرات على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح من اختلاف في ميعاد الزراعة وتأثيرها على الإنتاج وزيادة الإصابة بالحشرات وزيادة الاحتياج للمياه، والاضطرار لتغيير الأصناف کل فترة، وزيادة فرصة الإصابة بالحشائش.

كما تناول بعض المشكلات الخاصة بتوفير المياه الجوفية، ومدى إمكانية تقليل نسبة المياه المهدرة حتى وصولها إلى الأرض، وأشار أيضا خلال الندوة إلى مخاطر التغيرات المناحية تتعدى مجرد التأثير على المحصول وإنما قد يصل الأمر فيما بعد إلى التصحر الجزئى أو الكامل للتربة الطفلية، ولذلك يجب معرفة ما يسببه الاحتباس الحراري من زيادة أعداد الآفات الحشرية، مما يضر بنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح وفول الصويا والذرة. وأضرار ارتفاع درجات الحرارة ، فإنها تزيد من معدل الأيض وعدد دورات التكاثر في الحشرات.

ومن ناحية أخرى أوضح ايضا الأساليب الأكثر أماناً لاستخدام الأسمدة الكيماوية والعضوية والأوقات المساعدة لتنشيط التربة والاعتماد على الدراسات المنظمة لذلك مما يعمل على توصيل أقصى استفادة للتربة مما يعود بالنفع على المحاصيل، مع التنويه على انتشار أكثر من منتج أسمدة يضر بالتربة والمحاصيل.

وأخيراً أكد ، على ضرورة تنظيم حملات وندوات توعوية بالمشاركة مع الجهات المهتمة بنشر الوعى في المجالات المختلفة كمجمع إعلام الوادى الجديد، وإصدار نشرات ارشادية خاصة بالتغيرات المناخية وکيفية مواجهتها في ظل الظروف المتاحة لدى المزارعين، ودراسة مدى إمكانية تطوير برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين لتنمية المعارف الكافية حول الأصناف الجديدة والمعاملات الخاصة بها والممارسات الزراعية الجديدة لمواجهة التغيرات المناخية.

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