عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة الدول: اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية يهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجا

من اجتماع بنوك ومؤسسات
من اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية

قال طارق النابلسى الوزير المفوض من جامعة الدول العربية، إن اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية بالدورة 42 يهدف ليكون الآلية التنفيذية لدعم الحماية الاجتماعية بالتركيز علي الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية في الدول الأقل نمواً بشكل خاص.

txt

بمشاركة 15 دولة.. انطلاق الاجتماع الإقليمي الأول لـ«بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية»

txt

بمشاركة 15 دولة.. انطلاق الاجتماع الإقليمي الأول لـ"بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية"

وأضاف النابلسى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، إن الاجتماع يسعي للتحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدول العربية بشكل خاص لتنفيذ خطة 2030 في كافة أبعادها التي تخص حياة المواطن العربي اليومية.

وأوضح أن اجتماع مؤسسات التنمية تتمثل محاوره في استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن محور يتناول تبني آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وانطلقت اليوم، فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والذي يقام في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية".

أسر الأكثر احتياجا الاجتماع الإقليمي الأسر الأكثر احتياجا التنمية الاجتماعية التنمية المستدامة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

المستثمرات العرب: السياحة قادرة على قيادة التنمية الحقيقية في حال جلب الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ