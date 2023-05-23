للحفاظ على هيمنتها.. الولايات المتحدة تستعد لسيناريو “نهاية العالم”

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية الحكومية، إن واشنطن مستعدة لوضع العالم على شفا كارثة حتى لا تفقد نفوذها.

وكشفت الصحيفة: "الولايات المتحدة تريد الحرب.. ستخوض الولايات المتحدة الحرب من أجل الحفاظ على هيمنتها. إنهم يفضلون مواجهة نهاية العالم على قبول نهاية هيمنتهم".

وأشارت إلى أن دول شرق آسيا لا ينبغي أن تقود إلى استفزازات الدول، الساعية إلى تحويل المنطقة إلى "أوكرانيا ثانية"، و"عدم الخضوع لأكاذيب راع مؤسف مصمم على إما أن يحصل على طريقته الخاصة أو ينشر الفوضى في جميع أنحاء العالم ".

وأضافت: “عند تحليل اجتماع مجموع السبع الأخير، توصل المحللون إلى استنتاج مفاده أن الدول الأعضاء في النادي تدعم كييف لأنها تخشى تهديدات البيت الأبيض وفرض العقوبات”.