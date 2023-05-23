المستثمرات العرب: السياحة قادرة على قيادة التنمية الحقيقية في حال جلب الاستثمارات

خلال الحوار الوطني..

قالت هدى جلال، مؤسسة اتحاد المستثمرات العرب، إننا مررنا بأزمات كثيرة جدا، موضحة أن البعض "يعتبر المستثمر مغتصبا للبلد"، متابعة أنه إن كنا نحلم بـ100 مليار دولار استثمارات، فيجب أن ندعم المستثمر.

جاء ذلك خلال جلسة "تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالمحور الاقتصادي.

وأكدت "جلال"، أن خلق التكتلات ينتج قطاعا استثماريا جيدا، مشيرة إلى أن التكتل العربي نجحت فيه مصر، ونتج عنه الكثير من البروتوكولات في البتروكيماويات وغيرها.

وأوضحت أن السياحة قادرة على التنمية، وإن تمكنا من جلب الاستثمارات في هذا القطاع، سيكون تنمية حقيقة، منوهة بأن مبادرة “عشانك يا بلدي” تهدف لتدريب العاملين في هيئات الدولة وأجهزة الدولة في طريقة التعامل والتواصل مع المستثمر.