مفاجأة |فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك بشرط وحيد

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق أسباب تواجد فرجاني ساسي في القاهرة خلال الفترة الحالية.

واكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر حكم لصالح ساسي بمبلغ ضخم للغاية لذلك طلب مسؤولو الزمالك من ساسي عقد اجتماع لبحث تسوية الأمر بشكل ودي وهو ما وافق عليه ساسي علي الفور.

واضاف طارق السيد أن فرجاني ساسي يرغب في حضور مران للفريق ومصافحة لاعبي الفريق مشددا أن مجلس إدارة الزمالك سيعرض علي فرجاني ساسي الانضمام مره اخري للفريق حال فسخ تعاقده مع الدحيل القطري بشكل ودي حيث أن الزمالك لا يملك السيولة المالية لضمه من الدحيل القطري.

وتابع أن مسؤولي الزمالك لديهم رغبه في تدعيم صفوف الفريق بـ فرجاني ساسي.