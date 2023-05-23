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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. حزب الحرية: مصر تتميز بأرض خصبة للاستثمار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

وجه محمد البرقي، عضو الهيئة العليا وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته الكريمه لكافة الاحزاب والقوى السياسية، التي شملت جميع اطياف المجتمع المصري لاجراء هذا الحوار الوطني، في هذه المرحلة التي تتسم بتحديات محورية، نتيجة متغيرات محلية وإقليمية.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي، بالحوار الوطني.

وأضاف، يعتبر حزب الحرية المصري، أن هذا الحوار الوطني هو فرصة حقيقية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها الركيزة الاقتصادية، باعتبارها الدعامة الرئيسية لتحدي النمو والتنمية الإقتصادية الشاملة.

وتتمثل رؤية الحزب في ملف الصناعة كالآتي:

تمتلك مصر  كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للصناعة في كافة المجلات.

وتتمثل رؤية الحزب في ملف الاستثمار كالآتي:

مصر من أكثر الدول التي تتميز بأرض خصبة للاستثمار، بالإضافة إلى كونها من الأسواق الناشئة المتميزة.

ووجود فرص للاستثمار في كافة المجالات دون استثناء ويعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم أشكال التمويل الخارجي للتنمية، حيث لم تعد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر قاصرة علي جذب رؤوس الأموال، ونقل التقنيات الحديثة والمهارات الإدارية فحسب بل امتد دوره إلي المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة من خلال زيادة درجة التنافسية، ودعم القدرات التصديرية، فضلاً عن المشاركة في توفير مقومات التنمية المستدامة.

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