قرار عاجل ضد رجلي أعمال لاتهامهما بالتخطيط لتهريب 150 مهاجرا لأوروبا

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة رجلي أعمال أصحاب شركتين شهيرتين للسياحة لاتهامهما بتأسيس أكبر عصابة إجرامية للاتجار بالبشر من مصر إلى أوروبا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين هربوا وآخرون مجهولون- حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة بغرض الحصول على كسب مادي" مبالغ مالية" من 150 من المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب وانضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر الاتحاد الأوروبي مرورا بدولة ألبانيا ، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

كما أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا per"" منسوب صدورها للإدارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة.

منها وساعدوه بأن أمدوا بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زوراً لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة

كما قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للادارة المركزية لمعامل وزارة الصحة واستعماله بأن مهرا به المحررات موضوع الاتهام السابق.