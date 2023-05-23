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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. حزب الدستور يطالب بإدارة إلزامية للبحث وتطوير المنتجات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد المهندس عمرو الكيلاني ممثل حزب الدستور أحد احزاب التيار المدني، ضرورة البحث عن أولويات القضايا التي تهمنا متسائلا ما هي الأولويات للدولة حاليا هل الاهتمام بالصناعة ام عجز الموازنة ؟.

وطالب خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعه في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، بعمل إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.

وشدد ممثل حزب الدستور، على ضرورة التفكير قبل التصدير في اشباع السوق المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوصى بأن يكون هناك إدارة إلزامية للبحث وتطوير المنتجات لكي نستطيع للمنافسة، والتركيز على زيادة استخدام المنتج المحلي، وتهيئة البيئة التشريعية لمساعدة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار. 
وتابع المهندس عمرو الكيلانى، قائلا: لابد من فتح المدارس والمعاهد الفنية بشكل أوسع، ومنح صغار المستثمرين القروض بفوائد  أقل لتشجيعهم على الاستثمار .

فيما علق  بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، قائلا: ر لن نستطيع جذب الاستثمارات الغير رسمية  الي القطاع الرسمي إلا عندما ترتفع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها" .

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