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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انطلاق مبادرة "يوم للناس" بالإسماعيلية بهدف الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل

خلال اللقاء الصحفي
خلال اللقاء الصحفي

أعلن الدكتور محمد سامي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن تفاصيل إطلاق أولي جلسات الحوار المجتمعي "يوم للناس". 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة احتياجات المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية لإيجاد حلول فورية مع ممثلي جميع طوائف المجتمع من صناع القرار، وذلك غدا الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساءا بقاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وكان مدير هيئة الرعاية بمحافظة الإسماعيلية، وجه الدعوة الرسمية لعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة ورئيس جامعة قناة السويس، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سبيل فتح باب الحوار لمناقشة الآمال والمعوقات للحصول علي إرضاء المنتفعين بشكل أكبر.

وعقد في هذا السياق، الدكتور محمد سامي، مساء الاثنين، لقاء صحفي، أعلن فيه استعدادات إطلاق مبادرة " يوم للناس"، مؤكدا ترحيبه باستقبال جميع الشكاوي، بهدف الارتقاء بالمنظومة وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة مع الإهتمام الرئاسي بحصول المواطن علي الخدمة الطبية التي يستحقها.

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