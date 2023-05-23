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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مستوطنيين إسرائيليين بعد دخولها أطراف بلدة عزون شرق قلقيلية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطننين إسرائيليين اثنين وهروبهما وتحطيم مركبتهما بالحجارة بعد دخولها أطراف بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي وقت سابق اليوم، شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت على إثرها 8 فلسطينيين.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال شوارع بلدة حوارة، وقامت بإغلاق المحال التجارية في البلدة الواقعة جنوب محافظة نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قرية بيت اكسا شكال غرب القدس بشكل كامل، ومنعت الدخول إلى القرية والخروج منها، وذلك بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب.

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستوطنة "راموت".

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