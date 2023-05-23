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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من شرم الشيخ.. اهتمام عالمي بالاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي

قالت موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ المذيعة دينا سالم، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، نالت اهتماما عالميا واسعا، حيث حضرت وفود من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

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المركزي يتلقى إشادات واسعة بالتنظيم الاستثنائي لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

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برلماني: كلمة الرئيس بافتتاح بنك التنمية الإفريقي دعوة للجميع في تعزيز العمل المشترك

وأضافت خلال رسالة على الهواء مع برنامج "منتصف النهار" تقديم الإعلامية مروة فهمي، أن كلمة الرئيس المصري ركزت على أبرز المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية، مثل التمويلات الكبيرة التي تحتاجها القارة للتحول للاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الدول الإفريقية هي الإرادة السياسية لتنفيذ الخطط، واليوم خلال الاجتماعات حضر قادة وزعماء وكبار رواد الأعمال في القارة، ما يعكس تطورا في العزم على المضي قدما لتطوير الاقتصادات الإفريقية وتحقيق التنمية.

وأوضحت أن إفريقيا لا يجب أن ينظر إليها على أنها مصدرا فقط للمواد الخام، بل لا بد أن تكون مُصنعة ومشاركة في القيمة المضافة للصناعات، بخاصة مستقبل الطاقة النظيفة، وتوطين صناعات مثل بطاريات الليثيم في إفريقيا بدلا من تصديرها لدول خارج القارة.

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