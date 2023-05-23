في اليوم العشرين بالموجة الـ21.. إزالة 69 حالة تعد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 69 حالة تعدي على مساحة 15 ألفا و627 متر مباني و4 فدان و1قيراط و بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 58 حالة تعدي على مساحة 15 ألف و627 متر مباني و11 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 4 فدان و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.