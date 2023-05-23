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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يلتقى رئيس وزراء أفريقيا الوسطى.. ويؤكد دعم مصر للعملية السياسية بها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيليكس مولوا، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى خلال مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

 

وخلال اللقاء، أعرب رئيس وزراء أفريقيا الوسطى عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر فى مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها من المجالات، وتطلعها لتكثيف وتيرة التعاون خلال الفترة المقبلة، كما أكد حرص أفريقيا الوسطى على الاستفادة من خبرات مصر فى مجال البنية التحتية، فى ضوء ما شاهده فى مصر من طفرة تنموية وعمرانية. 

 

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل للعملية السياسية فى أفريقيا الوسطى، وفقاً لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضا جهود مصر فى دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى أفريقيا الوسطى. 

 

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بزيادة التعاون مع أفريقيا الوسطى فى المجال الصحى، بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، وكذا توريد الدواء المصرى لأفريقيا الوسطى، فضلا عن دعم وتعزيز جهود بناء القدرات فى البلاد.

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