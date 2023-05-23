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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يلتقى وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى قطر، وحضرت المقابلة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي  على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، 

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التى تربط مصر وقطر، معرباً عن اعتزازه بالزيارة التى أجراها للدوحة مؤخراً على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر الشقيقة، ونقل إلى سموه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عن سعادتها بزيارة مصر للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية». 

وأشادت بالتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي فى المجالات محل الاهتمام المشترك. 

وتناول اللقاء استعراض ملفات التعاون بين الوزارتين المصرية والقطرية، بما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين.

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