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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة .. القاهرة تستضيف الموتمر الدولي الـ 53 لعلوم النيماتودا

صدى البلد

 تستضيف القاهرة، المؤتمر الدولى الـ 53 للنيماتودا تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قال د. فهيم قورة رئيس الموتمر ورئيس جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية ان المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الافات النيماتودية وأيضا كل ما هو جديد عن أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها وكذلك الجديد في هذا المجال بخصوص أنواع النيماتودا الضارة لكل المحاصيل الزراعية وكذلك النافعة والتي تستخدم في مكافحة الحشرات .


وأضاف "قورة" أن المؤتمر الدولي الثالث والخمسين لجمعية علوم النيماتودا في أمريكا الاستوائية يعقد لأول مرة خارج أمريكا وأوروبا ولاول مرة في مصر وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. 

ويعقد خلال الفترة من ٢٤-٢٩ سبتمر ٢٠٢٣ 
بمشاركة نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجي من كل انحاء العالم سيشاركون في هذا الحدث العالمي لأول مره على ارض مصر.

ويتضمن الموتمر 16 حلقة نقاشية ويوما حقليا مع حضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.

للتسجيل والتعرف على تفاصيل الموتمر رجاء النظر الى صفحة الموتمر.

Meeting website: https://ontaweb.org/meeting2023

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