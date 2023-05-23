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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

صدى البلد

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، والتى كشفت فيها عن رأيها فى عدد من الفنانات.

شاهد الفيديو:

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة في البرنامج: إليسا واضحة أوي، بس ساعات لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات.

أما عن نوال الزغبي، فقالت شيرين عبد الوهاب: بحب فيها ثقتها فى نفسها، وزمان كان بيقولوا عليها مش بتسلم على أى حد.

وخلال الحلقة تحدثت شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، وتغزلت فيها فى زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال الحلقة: أتمني أن تصبح عيوني باللون الأزرق حتى تكون على غرار عيون زوجي حسام حبيب.

شاهد الفيديو:

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خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

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