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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. يمنى الحماقي تطالب بمراجعة أولويات الاستثمار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على ضرورة مراجعة أولويات الاستثمار في إطار الأزمات الاقتصادية الراهنة، وأولويات الاستثمار التي يجب البحث عنها، وهذا يتوقف على دور الدولة، في تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

وقالت خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني،  إن الدولة دورها تحقيق التوازن بين المستهلك والمنتج، وذلك من خلال قاعدة بيانات ، مشيرة إلى أن معوقات الاستثمار قتلت بحثا ، والمطلوب أولويات العمل والمتابعه والتعاملات المختلفة.

وأضافت أنه لا توجد رؤية للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية، كما يوجد مشروعات متعثرة في كل محافظات مصر، مشددة على ضرورة تفعل الصناعات الصغيرة من خلال المجمعات الصناعية والحاضنات، استغلال الطاقات الهائلة في قطاع الأعمال العام.

بدوره قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن العلاقة ليست تبادلية بين طرفين، بل لها ثلاثة أطراف، ويجب النظر بشكل متوازن بين جميع أطراف العلاقة، وهم المستثمر والدولة والمواطن.

وأشار إلى أنه إذا كنا في اقتصاد أزمة، فهي أزمة عالمية وليست محلية فقط، وهناك مسؤلية مجتمعية على الشركات.

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