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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نسعى لجلب التمويل الميسر لمصر خلال الفترة المقبلة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عبدالله الدرديرى، الأمين العام المساعد، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بتوقيع اتفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ بين مصر والأمم المتحدة، معرباً عن تقدير مصر لعلاقات التعاون الممتدة بين مصر والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وما أثمرت عنه من برامج ومشروعات تنموية متنوعة تم تنفيذها على مدار العقود الماضية.

من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص البرنامج على جلب التمويل الميسر لمصر خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة فى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة، وفى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، التى وصفها بأنها حققت اختراقاً فى الوصول للفئات الأكثر احتياجاً.

وفى ختام المقابلة، تم التوافق على قيام مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة عمل لمصر قريباً، لبحث مجالات التعاون المختلفة وآليات تعزيزها.

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