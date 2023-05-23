لحظة تضامن الأمة.. بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمر بأوقات عصيبة، مشيرا إلى أن بلاده حاليا في لحظة تضامن للأمة والرغبة في تهيئة الظروف لتنمية الاقتصاد.

وقال الرئيس الروسي، خلال حفل توزيع أوسمة وميداليات الدولة في الكرملين، اليوم الثلاثاء: "نعم، تحدثنا اليوم غير مرة عن أن روسيا تمر الآن بأوقات عصيبة، وقيل إن الأمر لم يكن سهلا أبدا".

وأضاف الرئيس الروسي:"أنها لحظة خاصة لتضامننا القوي، وشحذ شعورنا الوطني، والرغبة في تعزيز أسس وجداننا، وتهيئة الظروف في مجال الاقتصاد والإنتاج والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل لبلادنا"، مشيرا إلى أن المكرمين اليوم يقدمون مساهمة ملموسة في تطور روسيا.

وأشاد الرئيس الروسي بصلابة وعزم جميع المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، منوها بأن المشاركين في هذه العملية بغض النظر عن قومياتهم يدافعون عن الوطن ويقاتلون في سبيله، ومشددا على أن جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا.

وأضاف بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تميز الشعب الروسي دائما باندفاعه للمشاركة في مصير الوطن الأم والاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية. نحن نشاهد اليوم هذه القاعة، بعض المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وهم يمثلون كل القوميات الموجودة في بلادنا. نحن فخورون ببسالتهم وشجاعتهم".

