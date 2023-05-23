عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة تضامن الأمة.. بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة

صدى البلد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمر بأوقات عصيبة، مشيرا إلى أن بلاده حاليا في لحظة تضامن للأمة والرغبة في تهيئة الظروف لتنمية الاقتصاد.

وقال الرئيس الروسي، خلال حفل توزيع أوسمة وميداليات الدولة في الكرملين، اليوم الثلاثاء: "نعم، تحدثنا اليوم غير مرة عن أن روسيا تمر الآن بأوقات عصيبة، وقيل إن الأمر لم يكن سهلا أبدا".

وأضاف الرئيس الروسي:"أنها لحظة خاصة لتضامننا القوي، وشحذ شعورنا الوطني، والرغبة في تعزيز أسس وجداننا، وتهيئة الظروف في مجال الاقتصاد والإنتاج والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل لبلادنا"، مشيرا إلى أن المكرمين اليوم يقدمون مساهمة ملموسة في تطور روسيا.

وأشاد الرئيس الروسي بصلابة وعزم جميع المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، منوها بأن المشاركين في هذه العملية بغض النظر عن قومياتهم يدافعون عن الوطن ويقاتلون في سبيله، ومشددا على أن جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا.

وأضاف بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تميز الشعب الروسي دائما باندفاعه للمشاركة في مصير الوطن الأم والاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية. نحن نشاهد اليوم هذه القاعة، بعض المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وهم يمثلون كل القوميات الموجودة في بلادنا. نحن فخورون ببسالتهم وشجاعتهم".
 

بوتين روسيا الشعب الروسى الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

ترشيحاتنا

عضو بالحوار الوطني: مصر امتلأت بسائقي التكاتك والدليڤري ويجب تغيير ثقافة العمل

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

الليلة ب 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لقضاء سهرة حمراء بالعجوزة

المخابرات الألمانية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغة العربية.. تفاصيل

كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا.. صور

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ