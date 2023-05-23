بصورة بين أحضانه.. منة فضالي تهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده

هنأت الفنانة منة فضالي الفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت منة فضالي صورة تجمعها مع محمد رمضان وهي بين أحضانه وعلقت: "كل سنة وانت طيب وناجح ومحقق كل أحلامك يا أحلي رمضان في الدنيا وعقبال مليون سنة".

خلال الأيام الماضية تعرض محمد رمضان إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من داخل طائرته الخاصة، وبجانبه حزمة من الدولارات.

وسرعان ما استوعب محمد رمضان الهجوم الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ضده ، وقام علي الفور بحذف الصورة، وخلال تلك اللحظات علق الدكتور جمال شعبان على الصورة قائلا: الدولارات دي .. للي واضح انك مش محتاج لها.. تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام”.

على جانب آخر، كشفت الفنانة منة فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان 2023 .

وقالت منة فضالي، إن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي الذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين .